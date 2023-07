L’Orif se dote d’un nouveau bâtiment à Delémont

L’Orif construit son avenir à Delémont. L’organisme qui favorise l’intégration professionnelle des personnes atteintes dans leur santé bâtit un nouvel édifice dans la zone industrielle, à la route de la Communance. Les travaux ont démarré en décembre 2022 et la cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée ce lundi. Le nouveau bâtiment devisé à plus de 13 millions de francs sera opérationnel dès le début 2025. Il doit permettre de regrouper les activités de l’institution qui sont dispersées aujourd’hui dans trois lieux différents de la rue St-Maurice. Outre le développement de synergies à l’interne, l’édifice améliorera également l’accompagnement des bénéficiaires, comme le souligne le directeur des sites de La Chaux-de-Fonds et de Delémont de l’Orif. Romeo Radice indique que les bâtiments loués actuellement par l’organisation ne permettent pas d’accueillir des personnes à mobilité réduite ou qui présentent certaines phobies. Le nouvel édifice comptera une surface de 3'000 mètres/carré sur trois étages. Des extensions seront possibles à l’avenir à l’Ouest mais aussi avec la possibilité de construire deux étages supplémentaires pour passer à 6'500 mètres/carré. Le bâtiment est construit sur 78 pieux puisqu’il se trouve au-dessus de la nappe phréatique de Delémont.