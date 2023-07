Alerte de danger fort lié aux rafales de vent et à la grêle

Appel à la vigilance et à la prudence en fin d’après-midi. MétéoSuisse a émis une alerte de degré 4 sur 5 concernant des rafales de vent, des intempéries et de la grêle sur le territoire jurassien. La période d’intensité maximale se situe entre 17h et 22h, indiquent les autorités cantonales dans un communiqué ce mardi après-midi.

La population est priée de prendre toutes les mesures nécessaires et de faire preuve de grande prudence. Une attention particulière doit être portée sur tous les éléments mobiles. /comm-jad