Delémont, capitale mondiale de la deuche

La région de Delémont s’apprête à se transformer en Mecque des deuchistes. La 24e Rencontre mondiale des Amis de la 2CV se déroulera du 25 au 30 juillet aux environs du Violat, entre Courrendlin et Vicques. Le programme de la manifestation a été présenté ce mardi. Il comprend des concerts, un marché aux puces, des animations pour les enfants ou encore des concours de la plus belle deuche ainsi qu’un musée du célébrissime modèle conçu par Citroën qui sera situé à la Croisée des Loisirs à Delémont. Toutes les activités seront gratuites, sauf le camping, et ouvertes à tous. Les organisateurs attendent plus de 4'000 véhicules venus de plus de 30 pays et au minimum 8'000 personnes présentes en permanence sur chacun des six jours.





Des dimensions pharaoniques

La surface du site est gigantesque : 53 hectares au total - soit 75 terrains de football – dont une place de fête de 3 hectares, un camping de 43 hectares et 7 hectares de parking. Les champs ont été loués à cinq agriculteurs. Le budget de la manifestation avoisine le million de francs. L’événement est financé grâce aux inscriptions, au camping et aux consommations sur place. La partie restauration sera assurée par une quinzaine de foodtrucks, une grande tente et une tente à fondue.

Un moment s’annonce particulier, celui du début de la manifestation le mardi où il faudra gérer un important afflux de véhicules. Une zone de check-in sera mise en place ainsi que des zones de délestage, comme le souligne Claude Hermans, vice-président de l’association organisatrice de l’événement. Le tout fonctionnera à la manière d’un péage autoroutier avec pas moins de 12 colonnes prévues. Il sera également possible d’accéder au site grâce à une navette qui partira de Delémont huit fois par jour. La route entre Vicques et Courrendlin sera fermée au trafic – sauf pour les véhicules de secours - et réservée exclusivement à la manifestation.