Motocycliste flashé à 131 km/h au lieu de 60 à Delémont

Un motocycliste a été flashé vendredi 7 juillet à 19h42 à Delémont. Il circulait à une allure de 131 km/h sur la route de Porrentruy, limitée à 60 km/h, proche du centre A16 des Prés-Roses. Le conducteur a été identifié et interpellé. Son permis de conduire a été immédiatement saisi. Ayant dépassé la limite de plus de 70 km/h, il a ainsi commis un délit de chauffard et risque au minimum un an de peine privative de liberté, indique le communiqué de presse de la police cantonale ce mardi.

Une instruction a été ouverte par le Ministère public. /comm-jad