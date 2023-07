Une mise en garde de Citoyens Responsables Jura

Citoyens Responsables Jura indique qu’une ou des personnes se font passer pour des membres de CRJ en cherchant des dons ou différents objets pour la lutte contre le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. L’association précise, dans un communiqué, que la ou les personnes en question s’adressent, notamment, aux commerces et aux médias de la région en se faisant passer pour des membres de CRJ. Citoyens Responsables Jura souligne que tel n’est pas le cas et qu’il ne faut pas faire d’amalgame avec les activités de l’association. CRJ demande également de ne pas répondre à ces sollicitations qui nuisent à l’association qui fonctionne de manière sérieuse et professionnelle depuis bientôt dix ans. /comm-fco