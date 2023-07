Après l’orage, Tartare de Miettes se reconstruit

Les organisateurs ont d’ailleurs lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux afin de remettre le site en état. Ce mercredi matin, une vingtaine de personnes, membres du comité et bénévoles, était à pied d’œuvre pour nettoyer et reconstruire le festival. Il s’agit d’une véritable course contre la montre puisque Tartare de Miettes doit ouvrir ses portes ce jeudi. « L’ouverture du festival n’est pas compromise », rassure Jérôme Gogniat qui estime le coût des dégâts à « plusieurs milliers de francs ». /nmy