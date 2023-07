L’Ensemble de cuivres jurassien a fêté ses 30 ans à 3'000 m d’altitude

Jouer du trombone, du cornet ou de l'euphonium à plus de 3'000 m d'altitude : c'est le défi rempli par les musiciens de l'Ensemble de cuivres jurassien (ECJ). Pour marquer le 30e anniversaire de l'ECJ, une cinquantaine de musiciens s'est rendue à Zermatt de lundi à mercredi pour proposer plusieurs concerts en plein air, sous la direction d'Ueli Kipfer et Boris Oppliger, notamment au Gornergrat, à 3'100 m d'altitude. L'ECJ est en effet né le 18 avril 1993 de la fusion de l'Ensemble de cuivres d'Ajoie et de l'Ensemble de cuivres du Val Terbi.





Une vue et une altitude à couper le souffle... ou presque

Ce voyage a constitué « trois jours assez exceptionnels », relève le secrétaire de l’ECJ, Jean-Paul Nussbaumer. Il ajoute que les musiciens ont fait face à « un public pas du tout habitué aux prestations musicales de ce type mais qui a grandement apprécié ». Et les musiciens « avaient un petit peu peur au départ, à 3’000 m on a peut-être un peu moins d’oxygène mais tout s’est bien passé », précise Jean-Paul Nussbaumer. Autre risque : « ça aurait pu être un danger de se laisser distraire par le paysage ou les touristes mais les musiciens ont été très pros », ajoute-t-il. « On va pouvoir reconstruire sur la base de ça, avec les souvenirs et les liens qui se sont tissés entre les musiciens », se réjouit le secrétaire de l’ECJ, alors que les ensembles « excellence » et « relève » ont été réunis à l’occasion de ce 30e anniversaire. /mmi