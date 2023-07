Le réseau équestre jurassien nominé au Prix Montagne 2023

Les six nominés pour le Prix Montagne 2023 sont désormais connus. Parmi eux figure le réseau équestre de l’association Marguerite. Cette dernière a pour but d’insuffler un essor et une dynamique à l’agritourisme dans le Jura et le Jura bernois. Son réseau de randonnées traverse 1'500 km de chemins balisés et relie plus de 60 exploitations agricoles tout en traversant les « plus beaux paysages » de la région.

Les autres projets en lice pour le Prix Montagne 2023 sont :