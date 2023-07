Les orages ont particulièrement touché l’Ajoie

Le canton du Jura a été touché par de violents orages mardi en début de soirée, comme annoncé par MétéoSuisse depuis la veille. L’Ajoie a été la région la plus marquée, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Des dommages à des toitures ont été enregistrés dans les communes de Porrentruy, Coeuve, Bonfol, Beurnevésin et Buix. Le nombre de cas signalés se monte à une quinzaine en totalité. Les interventions des pompiers ont été assurées par le Centre de renfort de Porrentruy et les SIS Vendline et Basse-Allaine. Plusieurs axes routiers ont été fermés momentanément par la chute d’arbres nécessitant l’intervention du service cantonal des Ponts et Chaussées et de plusieurs services communaux. Aucun blessé n’est à déplorer suite à cet épisode orageux. La cellule cantonale des « Dangers naturels » a été en activité jusqu’à 23h30. /comm-emu