« Parlez-moi de vous » saison 4 en tournage à La Chaux-de-Fonds

Scène une, saison quatre, première ! Dans un petit sous-sol chaux-de-fonnier s’affaire une équipe de tournage d’une quinzaine de personnes, parmi eux, un cadreur, une preneuse de son, un réalisateur ou encore des comédiens. La quatrième saison de la web-série « Parlez-moi de vous » de la compagnie du Jura bernois KinêmaGraphien est en pleine conception cette semaine.

Comme les saisons précédentes, le script suit les aventures du docteur Yanakov, un psychiatre complètement barré dont les patients ne sont que des personnages de fictions. Cette saison il recevra entre autres : la mère Michel, Cyrano de Bergerac ou encore Frankenstein.

Pour interpréter ces personnages, la compagnie s’est offert un casting cinq étoiles : « On a eu la chance et l’énorme honneur de recevoir pas mal de stars », explique Pascal Lécureux, président de la compagnie. On pourra découvrir au fil des épisodes notamment le duo Cuche et Barbezat ou encore le comédien jurassien Lionel Frésard qui interprètait ce mercredi le rôle de Popeye.