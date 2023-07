Un rond-point très fréquenté bientôt fermé à Delémont

Le rond-point de la rue du Stand à Delémont a droit à une cure de jouvence. Depuis la fin du mois de mai, le giratoire situé à l’entrée ouest de la capitale est en travaux. Le chantier permet la pose d’un nouveau revêtement ainsi que la réfection de l’anneau et des sorties du giratoire. « L’intervention est nécessaire car l’ancienne chaussée était fissurée et elle ne supportait plus la charge des véhicules », a expliqué Yves-Alain Fleury à RFJ. Le chef de la section de l’entretien des routes au Service des infrastructures du canton du Jura (SIN) précise que les travaux s’intègrent au calendrier de l’entretien de la RDU, la Route de Desserte Urbaine de Delémont.





Le giratoire sera fermé temporairement

Pour permettre l’avancée des travaux, menés par le SIN en collaboration avec la Ville de Delémont, le rond-point de la rue du Stand sera complètement fermé à la circulation dès le lundi 17 juillet prochain en soirée et jusqu’au jeudi matin 20 juillet, date qui marquera la fin du chantier. La fermeture du tronçon intervient en période creuse, pendant les vacances scolaires et horlogères. Le but est de gêner le moins d’usagers de la route possible, souligne Yves-Alain Fleury.

Des déviations seront mises en place. Certaines interviendront en amont du chantier, notamment depuis l’autoroute, Courtételle et Develier via la zone industrielle delémontaine et la rue de la Communance. Le SIN recommande aux usagers de la route d’emprunter la sortie Delémont-Est sur l’A16. Et pour les personnes qui souhaitent rejoindre la vieille-ville de Delémont, un passage par la rue de la Golatte et la rue des Arquebusiers est prévu. /nmy