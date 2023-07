Un homme décède sur l’A16

Un accident de la route fait un mort et plusieurs blessés sur l’A16. L’incident impliquant trois véhicules s’est produit jeudi peu après 17h35 à Tavannes entre le tunnel du Pierre-Pertuis et celui de Sous le Mont, indique vendredi la police cantonale bernoise. Pour une raison indéterminée, une voiture circulant en direction de Moutier s’est déportée sur la voie opposée et est entrée en collision avec un deuxième véhicule. Le choc a été suivi d’une collision frontale avec une camionnette tirant une remorque circulant derrière la deuxième voiture. Le premier véhicule a terminé sa course dans une bande herbeuse à côté de la chaussée, le deuxième s’est arrêté contre un mur et le dernier s’est renversé sur le flanc et s’est immobilisé au milieu de l’autoroute.

Plusieurs personnes ont fourni une première aide avant l’arrivée des secours et l’intervention de désincarcération de sapeurs-pompiers du CRISM. Le premier véhicule abritait deux occupants. Le passager est décédé sur place. Son identification formelle n’a pas encore été effectuée, précise la police. Grièvement blessé, le conducteur a été héliporté à l’hôpital par un équipage de la Rega. Le conducteur du second véhicule et un passager dans la camionnette ont été légèrement blessés et emmenés à l’hôpital.

Le tronçon de l’autoroute entre Tavannes et Loveresse a été complètement fermé à la circulation jusqu’à 1h30 dans la nuit de jeudi à vendredi. Une enquête a été ouverte afin de clarifier les circonstances de l’accident. /comm-gtr