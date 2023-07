Delémont entérine l’extinction nocturne des enseignes lumineuses

La Ville de Delémont annonce ce jeudi la mise en place de nouvelles mesures pour favoriser les économies d’énergie et réduire la pollution lumineuse. Les enseignes et vitrines des commerces et entreprises de la ville devront être éteintes de 22h à 6h dès le 1er septembre. « Des exceptions sont prévues pour les services d’urgence, les pharmacies de garde et les restaurants, tea-rooms et commerces durant leurs heures d’ouverture », précisent les Services industriels de Delémont dans un communiqué.

Ces mesures sont le fruit d’un projet participatif initié par les SID en 2021 qui avait démontré que 35% des sondés étaient favorables à une extinction totale et 52% à une extinction partielle. Pour les cas qui nécessiteraient une modification de l’installation électrique, un délai transitoire sera accordé jusqu’au 1er décembre. Ces mesures en lien avec la diminution de l’éclairage public donneront lieu à un nouveau règlement qui sera toutefois suspendu à la révision des bases légales cantonales en cours. /comm-jpi