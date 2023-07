Le sort de l'école secondaire suspendu au choix de Grandval

La création d'une école secondaire à Grandval pour les communes de la Couronne prévôtoise reste incertaine. Quatre mois après le vote consultatif qui a vu trois des huit communes concernées rejeter le projet - ainsi qu'une courte majorité des populations additionnées -, les autorités des villages réunies au sein du Conseil intercommunal du Grand Val (CIGV) ont donné cette semaine leurs visions pour la suite du processus. Corcelles, Eschert, Roches et Seehof souhaitent poursuivre les travaux, respectant ainsi le « oui » sorti des urnes le 12 mars. En revanche, les autorités de Crémines, Perrefitte et Belprahon, les trois communes opposées au projet, ont décidé de mettre un stop à la réflexion et de se tourner vers Moutier - qui rejoindra le Jura au 1er janvier 2026. Reste le cas de Grandval, où la population s'est montrée très divisée. Le Conseil communal du village qui doit accueillir la nouvelle institution scolaire est toujours indécis. Avant de prendre position, il souhaite obtenir des garanties écrites et connaître les tenants et aboutissants de l'accord intercantonal qui sera négocié entre les cantons de Berne et du Jura. Si Grandval venait à renoncer, le projet tomberait à l'eau définitivement. A noter que le canton de Berne a donné aux communes une autonomie totale s'agissant de la scolarisation qu'elles souhaitent pour leurs élèves.





Un projet réduit

Reste à savoir ce que pensent vraiment les habitants des villages toujours tournés vers Grandval. Ces derniers ont validé le 12 mars un projet à huit communes et qui concernait une septantaine d'élèves. Désormais, avec le retrait de trois villages, l'effectif prévu est réduit de moitié. On ne parle donc plus du même sujet. « Nous en sommes conscients », explique la maire de Corcelles Marianne Müller. « Nous avons tout de même souhaité poursuivre dans le sens du vote exprimé il y a quatre mois. Nos concitoyens ont choisi la voix d’une école de proximité à Grandval. Certes, le projet n’est plus tout à fait le même, et si les avis ont changé, nous le saurons lorsque l’objet sera soumis en assemblée communale. »

Dans l'attente, deux groupes de travail seront créés. L'un traitera du processus de création de l'école à Grandval, l'autre s'occupera de rédiger les demandes et attentes relatives à la création d'un accord intercantonal. /oza