Les framboises sont à la fête

Place à la culture hors-sol

Pour la première année, Jean-Pierre Rihs a planté quelque 380 pieds de framboisiers en culture hors-sol. « J’ai commencé en raison d’une maladie dans la plantation. Comme on ne peut plus planter pendant 10 ans au même endroit, la seule option pour garder le site c’était de partir hors-sol », explique l’agriculteur. « J’ai dû adapter le goutte-à-goutte et introduire l’engrais liquide. C’était un investissement assez important en première année », ajoute-t-il, alors que le rendement s’annonce meilleur : « par canne, on peut arriver à 1,5 kg, alors qu’en culture traditionnelle, on arrive vers 800 g », estime Jean-Pierre Rihs.