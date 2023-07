L’A16 fait partie de la « Culture du bâti 1975-2000 » de Patrimoine suisse

À la découverte de la culture du bâti du dernier quart du 20e siècle. Une nouvelle plateforme de Patrimoine suisse réunit sur internet quelque 100 objets sélectionnés dans tout le pays. Le choix se veut représentatif de l’extraordinaire diversité de la création durant les années 1975-2000. L’organisation veut ainsi attirer l’attention sur cette période et soutenir le débat scientifique, selon un communiqué publié vendredi. Et un élément du patrimoine jurassien a été retenu. Il s’agit de l’autoroute Transjurane A16, dont le premier tronçon a été ouvert à la circulation en 1998. Patrimoine suisse relèvent que les architectes Flora Ruchat-Roncati et Renato Salvi ont élaboré un vocabulaire de formes pour les ponts, les portails de tunnel et les centrales de ventilation, qui peut chaque fois être adapté à la tâche et au paysage en fonction du site.

Selon l’organisation, l’architecture suisse de la fin des années de boom économique jusqu’au tournant du siècle présente souvent des qualités extraordinaires, mais cette époque est encore peu étudiée. Elle regrette que ce parc immobilier soit déjà en plein processus de transformation, qui parfois débouche sur des démolitions. Une génération complète de bâtiments est ainsi menacée de disparition, avant même que ses valeurs n’aient pu être reconnues. Sur la plateforme de Patrimoine Suisse, les réalisations des domaines de l’architecture, du paysagisme et de l’ingénierie sont illustrées avec des photos et des textes courts. Six contributions thématiques éclairent également le contexte politique et social de l’époque.

La plateforme de Patrimoine suisse « Culture du bâti 1975-2000 » sera complétée l’an prochain par des visites numériques dans plusieurs villes de Suisse. Une publication de la série « Les plus beaux… » sortira cet automne, alors que des manifestations et des visites sur place sont aussi prévues. /comm-emu