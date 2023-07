Course-poursuite entre Boncourt et Porrentruy

Une course-poursuite s’est achevée lundi en fin d’après-midi en vieille ville de Porrentruy, route de Belfort, par l’immobilisation d’un véhicule et l’interpellation de son conducteur. Un peu plus tôt à Boncourt, ce dernier a refusé d’obtempérer aux signes des agents des polices municipales de Porrentruy et cantonale jurassienne. Renforcées par les garde-frontières, les forces de l’ordre l’ont alors pris en chasse jusqu’à Porrentruy en passant par Courchavon, l’automobiliste commettant dans ce laps de temps bon nombre d’infractions à la Loi sur la circulation routière. Le véhicule, dont les pneus ont fini par éclater, a terminé sa course folle dans une ruelle de la cité des Princes-Evêques. La police jurassienne ne précise pas pourquoi le conducteur a tenté de fuir et une enquête est en cours afin d’éclaircir les motifs de son comportement. /comm-jpi