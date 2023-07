Déconnexion en vacances : entre bon sens et règles en vigueur

Un courriel, un message sur WhatsApp ou un coup de fil de son directeur ou d'un collègue alors qu’on se prélasse sur une plage de la Méditerranée. Que l’on soit employé, cadre ou patron, être dérangé pendant ces vacances pour le travail n’est pas rare, d’autant plus que les outils et internet permettent désormais d’être en permanence « connecté ». Les frontières entre vie professionnelle et vie privée se sont estompées. Dès lors, que dit la loi ? Cette question a été abordée dans un ouvrage récemment publié par le Centre d’étude des relations de travail de l’Université de Neuchâtel sous la plume de sept juristes. Il s’intitule « Congés, vacances et flexibilisation du temps de travail ».





Pas d’interdiction ni d’obligation

Le Professeur Jean-Philippe Dunand, de la Chaire de droit du travail suisse et international, est un des co-auteurs de l’ouvrage. Il souligne d’emblée que la loi suisse contient peu de dispositions légales, mais plutôt des principes généraux qu’il faut interpréter. Il n’est pas interdit par la loi de contacter un employé ou son patron durant ses vacances, comme il n’est pas obligatoire d’y répondre. « Mais il s’agit d’un équilibre entre bon sens et règles en vigueur. Après discussion, il est souvent possible de trouver des solutions intéressantes, par exemple l’octroi d’une semaine de vacances supplémentaires en échange d’un droit de l’employeur de contacter pendant une période limitée un cadre. Mais il est important de rappeler que le droit du travail prévoit des règles qui sont impératives et auxquelles on ne peut pas déroger », explique Jean-Philippe Dunand.