Une Jurassienne se dévoile au festival Off d’Avignon

Une enfant de la région présente sa pièce de théâtre au festival Off d'Avignon. Koso Morina, comédienne suisse d'origine kosovare, joue depuis le 7 et jusqu’au 29 juillet « Koso-War », un récit intime et en partie autobiographique. Le spectacle parle de quête d’identité, de violence, d’amour et de résilience… et de la difficulté à trouver sa place quand on est une femme, issue de deux cultures différentes.





« Plus c’est personnel, plus ça devient universel »



Koso Morina a grandi dans le Jura. Elle a ensuite été vivre à Paris, où elle s’est formée au théâtre et a rejoint la compagnie L’Attrape Théâtre. Depuis trois ans, elle travaille le spectacle « Koso-War », co-écrit avec Arblinda Dauti, elle aussi comédienne suisse d’origine kosovare : « Au début, il y a plein de choses que je ne voulais pas dire, que je trouvais trop personnelles. Mais une amie m’a dit que plus c’est personnel, plus ça devient universel », raconte Koso Morina. « Souvent, à l’issue du spectacle, les gens m’attendent et on discute. Ils me racontent leurs expériences, ce à quoi le spectacle les a fait penser », ajoute la comédienne.