Et Hop ! La programmation estivale se dévoile à la BFM

Les animations estivales sont de retour à la Brasserie des Franches-Montagnes (BFM). L’association « La Hopscène » a dévoilé ce mercredi sa programmation via un communiqué. Entre représentations de cirque, concerts, DJ sets ou encore apéros-dessins, il y en aura « pour tous les goûts », indiquent les organisateurs.

Le collectif de DJs Essex Groove, qui mélange funk, hip-hop, breakbeat, ghetto funk, ou encore glitch hop et drum & bass ouvrira les festivités ce jeudi dès 19h. Un DJ différent animera la terrasse de la Brasserie BFM chaque jeudi entre le 20 juillet et le 17 août, alternant le style musical d’une semaine à l’autre. Ensuite, le cirque FahrAwaY, qui se décrit lui-même comme « un petit cirque raffiné pour petits et grands », associera art et artisanat dans son nouveau spectacle intitulé « DRÜLL ». Trois représentations sont prévues durant ce week-end : le vendredi 21 juillet à 19h30, le samedi 22 juillet à 19h30 et le dimanche 23 juillet à 18h00.

La programmation complète ainsi que des informations pratiques sont disponibles sur le site de l’association. /comm-jad