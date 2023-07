Un chargement de lisier bloqué à St-Brais

La circulation a été perturbée mardi en fin d’après-midi, entre St-Brais et Glovelier. Un tracteur a perdu son chargement de lisier, qui s’est bloqué sur la chaussée, à l'intersection menant à Sceut-Dessous. La police cantonale est intervenue, et la route a été bloquée pendant une heure, afin de vider et déplacer la machine. Le dépannage a été réalisé avec l’aide de paysans. Les pompiers ont été sollicités, pour éviter tout risque de pollution. Les ponts et chaussés ont nettoyé la chaussée. /comm-cto