Un rêve qui se réalise au cirque Chnopf

Le cirque Chnopf fait son retour dans le Jura. La troupe s’est installée ce mercredi à St-Ursanne pour y jouer son spectacle jusqu’à dimanche. Elle se rendra ensuite à Lajoux du 26 au 30 juillet. Le cirque Chnopf s’arrête traditionnellement chaque été dans le Jura. Son 33e spectacle s’intitule « Mosaik » et mêle danse, acrobatie et musique. La Jurassienne Lucile Seilaz a intégré cette année la troupe qui compte dix artistes. La jeune habitante de Muriaux est passionnée de cirque depuis son enfance et réalise ainsi un véritable rêve. Elle indique avoir assisté aux représentations du cirque Chnopf lorsqu’elle était enfant. « C’est là que j’ai découvert que c’était ce que je voulais faire », affirme Lucille Seilaz qui possède un bachelor en psychologie et en ethnologie. La jeune femme de 24 ans a commencé le cirque à 13 ans. Elle a notamment fait partie de l’Option Sirk de Ton sur Ton et s’est spécialisée dans le tissu aérien. Dans le spectacle 2023 du cirque Chnopf, Lucille Seilaz a tout d’abord été acrobate, mais elle s’est blessée et assume désormais un rôle de clown.