Arnaud Bédat n’est plus

Le Jura perd un de ses journalistes les plus célèbres. Arnaud Bédat est décédé ce jeudi matin des suites d’une maladie à l’âge de 58 ans. Le Bruntrutain a effectué une bonne partie de sa carrière en tant que reporter et journaliste d’investigation à « L’Illustré ». Il a également écrit plusieurs livres dont deux consacrés au pape François et le dernier en date sur Jacques Brel.



De « La Course autour du monde » à Brel en passant par l’OTS et le pape

C’est à la télévision qu’Arnaud Bédat a fait ses premières armes. Entre 1983 et 1984, il participe à la célèbre émission « La Course autour du monde » qui donne l’occasion à de jeunes reporters de parcourir les cinq continents. Il noue alors une solide amitié avec un autre participant devenu célèbre : Philippe de Dieuleveult, le futur animateur de « La Chasse aux Trésors ». C’est d’ailleurs à Philippe de Dieuleveult et au mystère de sa mort qu’il consacre son premier livre paru en 1988. Arnaud Bédat est ensuite engagé à « L’Illustré » en 1992 pour lequel il travaille jusqu’en 2021. C’est pour l’hebdomadaire qu’il réalise l’enquête la plus marquante de sa carrière, celle sur l’Ordre du Temple solaire. Arnaud Bédat a publié deux livres en collaboration sur le drame de l’OTS. Il était encore apparu en juin 2022 dans un documentaire sur le sujet. Au chapitre bibliographie, le Bruntrutain a également écrit deux livres sur le pape François avec qui il nouera un lien personnel. L’ouvrage « François, seul contre tous » sort en 2017. Son dernier livre, Arnaud Bédat le publie en 2018. « Voir un ami voler » est consacré aux dernières années de Jacques Brel et à la passion du chanteur pour l’aviation. Homme de passion, Arnaud Bédat l’était aussi. Tous ceux qui l’ont rencontré se souviendront de lui ainsi. Ses obsèques seront célébrées lundi dans sa ville de Porrentruy. /fco-clo