« Un monde d’énigmes ! » au Swiss Labyrinthe

Se creuser les ménages au milieu des épis de maïs. C’est ce que propose le Swiss Labyrinthe depuis le 8 juillet à Delémont. Pour cette 14e édition, les responsables de la Croisée des Loisirs ont choisi pour thème « Le monde des énigmes ! ». Quatre parcours sont proposés pour petits et grands jusqu’à mi-septembre dans un champ de 40'000 m2 où 10'000 visiteurs sont attendus. Et malgré la météo capricieuse de ce printemps, le Swiss Labyrinthe a ouvert ses portes une semaine plus tôt qu’à l’accoutumée. « Nous avons eu un peu peur pour l’ouverture, au mois de juin où il ne pleuvait pas et en voyant ce maïs qui ne poussait pas et qui faisait toujours 30 cm. Et finalement, avec les orages et la chaleur, il a bien grandi. Là il est en tout cas à 1,5 - 2 m partout, donc le parcours est bien caché et on s’y perd vraiment », explique le directeur de la Croisée des Loisirs, Loïc Siegenthaler.