Après la pandémie, le tourisme reprend des couleurs

Les agences retrouvent des couleurs

Alors que le nombre de voyages à l'étranger semble retrouver son niveau d'avant la pandémie pour les Suisses, les agences de voyage renouent aussi avec les clients. Au comité du Groupement des agences de voyages neuchâteloises et de l'Arc jurassien, Nathalie Chuat remarque qu'elle et ses collègues sont à nouveau plus sollicités, depuis que les restrictions liées au Covid-19 ont disparu ou presque : « On a fait un petit sondage dans les agences. On n’est pas encore tout à fait aux chiffres d’avant Covid, mais il y a de la demande, on est assez rassurés. On remarque aussi que beaucoup de personnes se tournent à nouveau vers les agences. »