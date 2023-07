La jeunesse chrétienne de l’Arc jurassien a rendez-vous avec le Pape

Les Journées mondiales de la jeunesse sont organisées chaque année localement, mais prennent une dimension internationale tous les trois ans en se déroulant dans une grande métropole, expliquent les organisateurs.





Sécurité renforcée aux frontières portugaises

En vue de cette édition, le Portugal a annoncé samedi qu’il procéderait à des contrôles d’identité aléatoires et non systématiques aux frontières afin de prévenir d’éventuelles menaces à l’ordre public et à la sécurité intérieure. Ce dispositif sera maintenu jusqu’au 7 août. /cwi-sbe