Une palette de 2CV exposée à Delémont

Une 2CV qui n’a quasiment jamais roulé et des anecdotes à foison

Parmi les voitures qui seront exposées, plusieurs appartiennent à Claude Hermans, vice-président de l’association organisatrice de l’événement. Il y présente notamment une 2CV très rare qui n’a jamais été immatriculée. « Je l’ai achetée en 1987, juste avant l’arrêt de sa mise en vente. Elle est neuve vieille ou vieille neuve, je ne sais pas comment la qualifier. Mais il en existe très peu dans le monde dans cet état » explique Claude Hermans.

Juste à côté de cette 2CV rouge flambant neuve se trouve un autre modèle pour le moins inhabituel. « C’est une 2CV modifiée par un spécialiste amateur de transformations, explique Claude Hermans. Il a enlevé la partie arrière pour en faire une sorte de bac. Mais c’est surtout pour le fun, car cette voiture ne transporte que rarement quelque chose. »





« On a mis la première, poussé et sauté à l’intérieur »

Déplacer ces voitures jusqu’au musée est aussi l’occasion d’échanger quelques anecdotes. Et Claude Hermans en a plein sa besace. « Je me souviens d’une sortie de parking, en hiver. Il y avait de la neige et ça patinait. On a mis la première et on est sorti pour pousser la 2CV. On a ensuite sauté à l’intérieur. Il n’y a qu’avec ces voitures qu’on peut faire ça, explique Claude Hermans en souriant. D’ailleurs le conducteur d’une BMW nous a vus. Il nous a tendu ses clés et demandé de faire pareil avec sa voiture, mais ça aurait moins bien marché ! » /tna