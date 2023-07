Le Sikypark doit être rénové

Réaménagé dans l’urgence en 2017, le parc animalier de Crémines doit maintenant franchir une nouvelle étape. Pour se faire, une modification du plan de quartier a été demandée. Elle doit permettre au Sikypark de réaliser d’importants travaux. Actuellement le parc animalier ne se trouve pas dans une zone à bâtir. Selon le directeur du zoo Marc Zihlmann, l’avenir du Sikypark dépend donc de ce plan de quartier.

Si le nouveau plan entre en vigueur, quatre projets majeurs pourront être réalisés d’ici à 2031 : la rénovation de la station de perroquets, l’agrandissement de l’enclos des loups, l’amélioration de la station de soins et la modernisation de la place de jeux pour enfants. « Nous avons tout dû construire très rapidement, on aimerait maintenant avoir une structure plus professionnelle », explique la cheffe soigneuse du Sikypark, Kim Herzog.