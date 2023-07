Orage violent à La Chaux-de-Fonds

Un orage violent s’est abattu sur La Chaux-de-Fonds lundi en fin de matinée. Une grue de chantier est tombée du côté de la gare, écrasant au moins deux voitures dans sa chute selon un témoignage. Un véhicule a pris feu.

Selon un communiqué diffusé lundi en début d’après-midi par transN, le réseau bus à La Chaux-de-Fonds et au Locle est interrompu pendant plusieurs heures. Les trains ne circulent pas non plus entre La Sagne et La Chaux-de-Fonds, ni entre Le Locle et Les Brenets.