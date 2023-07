Un rêve qui devient réalité pour les deuchistes du Jura

Le compte à rebours a commencé pour la 24e édition de la Rencontre mondiale des Amis de la 2CV. La manifestation démarre ce mardi dans la Vallée de Delémont. Elle se terminera dimanche sur le site qui se trouve entre Courrendlin et Vicques sur une surface qui couvre l’équivalent de 75 terrains de football. Plus de 4'000 véhicules de 30 pays sont attendus, de même que 8'000 personnes par jour en permanence sur les lieux. Daniel Hubler est le président du 2CV club Jura qui compte une cinquantaine de membres, des deuchistes. « C’est extraordinaire d’organiser cet événement ici », commente le Franc-Montagnard qui a déjà participé à une dizaine de Rencontres mondiales. Lui et son club ont été sollicités par l’organisation pour aider au montage et pour trouver des bénévoles, soit plus de 400 en tout pour l’ensemble de la manifestation. Daniel Hubler résume l’esprit 2CV par ce slogan : « La 2CV, c’est un art de vivre ». « C’est un état d’esprit qui vient un peu du monde hippie », précise le président du 2CV club Jura.