Une saison globalement « bonne » pour les campings jurassiens

Les campings jurassiens attirent toujours les touristes cette année. Si le boom de la période Covid-19 est passé, les gérants de ce type d’hébergements gardent le sourire, dans l’ensemble. Parmi les principaux acteurs de la région, la satisfaction prime du côté des campings que nous avons contactés. Seul Réclère fait exception. La responsable évoque une fréquentation en baisse de 30% par rapport à l’année passée, où elle avait déjà remarqué un essoufflement par rapport aux années Covid. Ailleurs, on parle d’une bonne année, que ce soit à Delémont, à Saignelégier ou dans le Clos du Doubs où la saison a bien commencé avec les week-ends prolongés du printemps.

Durant cet été, les différents campings constatent beaucoup de va-et-vient, avec des fins de semaines plus chargées. Les touristes privilégient globalement les séjours courts. Bon nombre d’entre eux profitent de leur passage pour faire de la marche ou du vélo. Quant à leurs origines, les visiteurs suisses sont les plus nombreux, en majorité alémaniques. Du côté des étrangers, les Néerlandais et les Allemands tiennent la corde, alors que les Français sont moins présents. /emu-mle