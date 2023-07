Le Jour d’après au Crêt-du-Locle

Après la peur et la stupéfaction, place à la reconstruction. Au lendemain de la terrible tempête qui a balayé les montagnes neuchâteloises, des centaines de personnes s’affairent pour déblayer et constater les dégâts. C’est notamment le cas au Crêt-du-Locle où 200 bâtiments ont été endommagés ou complètement détruits.

De nombreuses entreprises présentes sur place ont été frappées par ces vents violents et les dégâts sont immenses. « Les vitres ont explosé et le toit s’est littéralement envolé », explique un employé. « Nous devons agir par ordre de priorité. Il faut refaire la toiture pour stopper les infiltrations d’eau, mais on doit aussi réussir à fermer le bâtiment pour éviter les pillages », souligne l’architecte de plusieurs entreprises. Notre reportage au Crêt-du-Locle :