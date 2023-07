La Plage des Six Pompes et le 1er août annulés à La Chaux-de-Fonds

Les conséquences de la tempête s’enchaînent dans la Métropole horlogère. Deux jours après les intempéries, les autorités, en collaboration avec les services de secours et les spécialistes, ainsi qu’en accord avec les organisateurs, ont annoncé mercredi dans un communiqué l’annulation de la Plage des Six Pompes et des festivités du 1er août. La Ville indique qu’à l’heure actuelle, de nombreuses structures sont encore instables, notamment des toitures et des cheminées, et le risque d’accident est toujours élevé. Une décision que la Ville estime regrettable et difficile, mais essentielle pour assurer la sécurité de la population. /comm-mma-gjo