Le Jura prête main forte à La Chaux-de-Fonds

Après le passage de la tempête lundi, l’heure est toujours au nettoyage et à la reconstruction à La Chaux-de-Fonds. Sur proposition du Gouvernement jurassien, des cantonniers ont quitté le Jura pour la Métropole horlogère. Ils sont huit, à pied d’œuvre depuis ce mercredi matin et engagés sur base volontaire, à participer aux travaux de déblayage et d’évacuation des déchets, notamment des arbres, ainsi qu’à la remise en état de la ville. Les cantonniers jurassiens sont équipés de quatre véhicules et seront encore présents jeudi et vendredi au moins, en plus petit nombre.

La proposition d’aide intercantonale est venue du ministre jurassien David Eray et s’est concrétisée via des échanges, d’abord politiques, entre homologues jurassiens et neuchâtelois. Qui paiera la facture de l’engagement des cantonniers jurassiens en terre neuchâteloise ? « On est dans la phase d’urgence, on pensera aux aspects financiers plus tard », a répondu à RFJ le chef du Service de l’information et de la communication du canton du Jura Julien Hostettler. /mmi