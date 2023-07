Navigation sur le Lac des Brenets toujours à l’arrêt

La situation s’est stabilisée sur le Lac des Brenets. Le plan d’eau n’a plus baissé grâce aux dernières précipitations. Ce qui ne suffit pas pour une reprise de la navigation. Il est actuellement trop tôt pour se prononcer quant à une possible reprise. La Société de navigation sur le lac des Brenets a déjà été confrontée à cette situation en 2018, 2020 et l’année passée. L’arrêt de la navigation implique d’annuler des courses et de faire des déçus. Mais Yvan Durig, directeur de la société de navigation sur le Lac des Brenets, relève que les usagers restent très conciliants. Quant au personnel, il est au chômage.