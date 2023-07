Un commentateur de match pas comme les autres

Depuis trois ans, le Letton Arturs Neiksans commente les parties du Festival international d’échecs à Bienne. La manifestation se tient depuis le 15 juillet et jusqu'à dimanche à Bienne. Très connu en tant que Grand Maître, il est actuellement le 299e meilleur joueur au monde. Arturs Neiksans a décidé de se lancer dans une telle fonction, car il estime avoir atteint le sommet de sa carrière. « Je ne pense pas que je pourrai encore progresser », nous a-t-il expliqué. « Mon travail de commentateur consiste à expliquer les choses de la manière la plus simple possible », souligne Arturs Neiksans. Les échecs sont un jeu relativement calme, mais le Letton dispose de différentes astuces pour rendre une partie intéressante, tel que créer une certaine tension. « Quand on sent que c’est un moment critique, on parle plus vite, avec plus d’engouement et d’émotion », conclut-il.