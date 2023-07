La deuche en chanson

Le Bel Hubert a pu mêler ses deux univers. Le chansonnier et garagiste de Sombval était en concert sur la scène de la 24e Rencontre mondiale des amis de la 2CV entre Courrendlin et Vicques jeudi après-midi. Il y a joué pour la première fois sa nouvelle chanson « J’ai repris la 2CV de ma tante ». Baignant dans l’univers deuchiste depuis son enfance, le mécanicien sur auto possède encore une trentaine de modèle de l’historique Citroën. « Quand j’étais petit, la 2CV représentait le capital sympathie automobile auprès des gens. Il y en avait partout, elle canalisait une espèce de phénomène social. Si tu faisais du stop, le type avec une 2CV te prenait systématiquement. J’ai aussi fait du 2CV cross, comme de l’autocross et j’ai pu rencontrer beaucoup de monde dans toute l’Europe. En tant que mécanicien, la deuche a quelques particularités et quelques astuces qu’on retrouve seulement dans les voitures de course, comme par exemple les freins avant qui sont collés à la boîte à vitesse », confie le Bel Hubert, qui roule occasionnellement une 2CV très colorée.