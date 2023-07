Le Jura voit ses exportations bondir

Le canton du Jura peut avoir le sourire au regard de ses exportations. Elles ont augmenté d’un quart en un an pour se situer à 4,1 milliards de francs fin 2022 (3,3 milliards en 2021). Ces montants sont dévoilés par la dernière actualité de la statistique jurassienne.

Les exportations cantonales ont représenté l’an dernier 56'000 francs par habitant. A titre de comparaison, ce montant était de 45'000 francs en 2021 et oscillait entre 30'000 et 36'000 francs lors des années 2016 à 2020. Sans surprise, l’écrasante majorité des exportations concerne les produits manufacturés, pour 4 milliards. « Ce sont des chiffres très spectaculaires, dont l’ampleur surprend. Il faut s’en réjouir », confie le directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura. Pierre-Alain Berret donne deux explications : l’excellente santé actuelle de l’horlogerie tout d’abord, notamment du haut de gamme. Les entreprises jurassiennes bénéficient donc de cette tendance d’après-Covid. D’autre part, les bons chiffres sont le fruit de la diversification des industries, source de croissances nouvelles. A noter que le domaine des machines a aussi été gage de succès.

Fait marquant de l’an dernier enfin, les exportations liées à l’électricité et au gaz ont connu une poussée de fièvre pour atteindre 21,1 millions, contre 6,9 en 2021. Elle s’explique par la hausse du prix de l’énergie, en lien avec la guerre en Ukraine.

De leur côté, les importations se sont montées en 2022 à 2,7 milliards de francs, contre 2,3 milliards en 2021. Les produits manufacturés ont représenté une part de 96%. /rch