Aucune restriction pour les feux du 1er août dans le Jura

Les festivités du 1er août pourront se dérouler sans restriction dans le Jura. Il sera possible de tirer des feux d’artifice et de faire des feux en forêt. Les autorités cantonales affirment ce jeudi dans un communiqué que le degré d’incendie de forêt et de broussailles est stable sur le territoire jurassien, soit de degré 2, « limité ». L’Office de l’environnement indique que « les quelques pluies tombées en début de semaine et le rafraîchissement des températures ont permis d’humidifier la végétation et la couche superficielle des sols ».

La prudence reste toutefois de mise. Les feux allumés en forêt ou à proximité doivent être gardés sous surveillance constante jusqu’à leur complète extinction. La population est, par ailleurs, appelée à se conformer aux recommandations d’utilisation et aux règles de bons sens lors de l’usage d’engins pyrotechniques. /comm-alr