Un camp pour les papas solos et leurs enfants à Vaumarcus (NE)

À Vaumarcus, les associations Pro Junior et MenCare organisent cette semaine pour la troisième fois un camp pour les papas solos. Cette année 12 pères seuls avec leurs enfants y participent. Les matinées sont rythmées par des ateliers thématiques pour les pères. Un des thèmes abordés est le deuil, à la suite d'un décès ou de la relation. Pour les aider dans leur démarche, un spécialiste de la parentalité masculine, Gilles Crettenand anime les ateliers. Même s’il leur apporte des clés pour mieux gérer leur situation parfois compliquée, ce sont les papas qui font la majorité du travail : « Ce n’est pas moi la force, c’est eux. Les participants partagent leur expérience et ils réalisent qu’ils sont capables de faire des choses magnifiques. » Les pères ont subi des séparations et ont dû reprendre le rôle de la maman.