Une action de porte à porte pour la Croix-Rouge jurassienne

La Croix-Rouge jurassienne va prochainement partir à la rencontre de la population pour récolter des fonds. Elle annonce jeudi le lancement d’une action de porte à porte sur l’ensemble du territoire cantonal à partir du 7 août et pour une durée d’environ six semaines. La démarche sera effectuée par des étudiants spécialement formés dans la recherche de fonds pour les associations humanitaires. Ces jeunes présenteront un badge et une pièce justificative. Ils auront pour mission de présenter les différents services de la Croix-Rouge jurassienne. L’objectif est également de susciter quelques vocations en matière de bénévolat, selon la responsable de la collecte, Laetitia Neukomm. /comm-alr