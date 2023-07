La 2CV roule des mécaniques

La 24e rencontre mondiale des amis de la 2CV bat son plein entre Vicques et Courrendlin. Ce vendredi, RFJ vous propose de mettre les mains dans le cambouis, au sens propre, puisque la mécanique tient une place importante dans ce rassemblement : marché aux pièces détachées ou concours de mécanique sont notamment organisés. Pour comprendre ce qui se cache sous le capot d’une 2CV, il faut remonter aux années 40, alors que les premières 2CV sont commercialisées à cette époque fortement influencée par la Seconde Guerre mondiale. Le but était alors de proposer « un véhicule populaire, à très bas coût, accessible à tous, qui consomme le moins possible et demande le moins d’entretien possible », explique Guillaume Munsch, patron de l’entreprise de l’Isère Anciennes au quotidien et spécialiste en restauration et vente de pièces détachées de 2CV. « Dans le cahier des charges de la 2CV, il fallait pouvoir rentrer dedans avec un chapeau haut de forme, à quatre, avoir 50 kg de pommes de terre dans le coffre et traverser un champ de labour avec un panier d’œufs sur la banquette arrière et qu’aucun œuf ne se casse », ajoute-t-il.