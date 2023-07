Phénomènes météorologiques : pas plus fréquents, mais potentiellement plus intenses

Les épisodes météorologiques violents se suivent dans l’Arc jurassien. Avant la tempête qui a ravagé une partie de La Chaux-de-Fonds en début de semaine, il y avait déjà eu des événements intenses et parfois dramatiques. On pense notamment aux inondations à Val-de-Ruz en 2019, dans le Jura bernois ces deux dernières années, ou encore à Cressier en 2021. À chaque fois des éléments déchainés mettent à mal les infrastructures et le paysage et parfois même la vie humaine.

Dans le cas de La Chaux-de-Fonds, le réchauffement climatique n’est pas en cause, selon Nicolas Borgognon de Météonews.