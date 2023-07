Plus de 800 participants au Festival International d’échecs de Bienne

Le Festival International d’échecs à Bienne a une nouvelle fois trouvé son public. La 56e édition s’est terminée ce dimanche après deux semaines de tournois, qui ont vu s’affronter les grands noms de la discipline. Au total, plus de 800 personnes ont pris part à aux différentes épreuves, suivies en ligne par des passionnés du toute la planète. La preuve que les échecs rencontrent encore un franc succès auprès de tous les pays et toutes les tranches d’âge, souligne Paul Kohler, secrétaire général du festival et directeur du tournoi des grands maîtres.