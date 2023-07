Le défi taillé pour Michel Schmid

Michel Schmid est sur le point d’achever un projet qui ne va pas passer inaperçu. A la demande du groupe Corbat, le sculpteur sur bois ajoulot est en train de réaliser cinq énormes bancs en chêne qui vont prendre la route du canton de Genève en fin de semaine. Ces ouvrages fabriqués à Cornol seront installés sur le site d’une école à Lancy.

Particularité de ces bancs : ils sont courbés et en forme de boomerang. Et pour ajouter du piment, ils seront posés sur un terrain en pente ! Il s’agit donc d’être extrêmement rigoureux. « Des bancs montent, d’autres descendent, avec des angles qui sont plus ouverts que d’autres. Il faut suivre les niveaux d’après le terrain. Des socles en béton sont déjà réalisés à Lancy. Je ne peux donc pas commencer à plier ces bancs pour leur donner une forme, d’autant qu’ils sont rigides ! Il faut être précis avec les courbures », raconte Michel Schmid, qui en est à la phase de l’assemblage.

Pour de tels ouvrages, l’Ajoulot a eu besoin de matière première de grande envergure. « Il nous a fallu d’énormes troncs, de plus de 1m20 de diamètre. De plus, le bois est très lourd, soit 900 kilos par mètre cube », souligne Michel Schmid. Le sculpteur est satisfait de pouvoir réaliser ces bancs pour un lieu particulièrement urbanisé : « Quand on se retrouve à Lancy, on constate qu’un peu de bois là au milieu, ça va faire du bien ! », sourit Michel Schmid. /rch-jad