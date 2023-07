Où célébrer le 1er Août dans le Jura ?

L’embarras du choix pour célébrer la Fête nationale dans le Jura. De nombreuses manifestations sont mises sur pied, tant par des privés que par des collectivités publiques, à l’occasion du 1er Août. Un peu partout, les fêtes prévoient restauration en musique et feux d’artifice. Et les réjouissances commencent ce lundi soir déjà comme à la halle-cantine de Saignelégier, au téléski des Genevez, au stade communal à Boncourt ou à la cabane forestière à Fahy par exemple. Les restaurants aussi misent sur cette formule, à l’image de la Pierreberg à Courcelon ou des Grottes à Réclère. Notons tout de même que plusieurs gérants, des habitués de la Fête nationale, ont été contraints de renoncer à leur événement cette année en raison d’une importante pénurie de main d’œuvre pour assurer le service.

Et pour ceux qui n’en auraient pas assez, les célébrations se poursuivent mardi, dès le matin, avec les traditionnels brunchs à la ferme. Cette année, sept fermes jurassiennes réjouiront jusqu’à 1800 convives. Le village de Montenol, lui, profite de ce 1er Août pour célébrer son 850e anniversaire. Au programme, entre autres, un jeu de « coince-coince », qui consiste à garder l’équilibre sur son vélo le plus longtemps possible tout en essayant de coincer les concurrents. Mardi en fin de journée, les villes de Delémont et Porrentruy proposent de se restaurer et de participer à des animations en musique. Dans la capitale, l’apéritif sera offert à la population sur les bords de la Sorne, au parc urbain. Dans la cité des Princes-Evêques, le rendez-vous est donné à la ferme Roy et sera ponctué par un feu d’artifice. Et puis le restaurant de La Caquerelle propose une soirée en musique avec lancement de fusées également. Enfin, aux Bois, la fête du 1er Août aura des airs de « revira » puisqu’elle aura lieu aux abords de l’école… le samedi 5 août.

Et pour rappel, le canton du Jura n'a pris aucune restriction pour ces festivités du 1er Août. Il est donc possible de tirer des feux d'artifice et de faire des feux en forêt. /lad-nmy