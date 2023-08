La ponctualité suisse assurée depuis dix ans à St-Imier

Voilà dix ans que l’on contrôle la précision des montres à St-Imier. C’est la mission du Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) qui dispose aussi d’un bureau à Bienne et au Locle. Les marques horlogères y font tester leurs pièces dans le but d’obtenir la certification « Swiss made ». Plongeon au cœur du laboratoire du COSC à St-Imier, en compagnie de son responsable Patrick Flaig. Mais attention, avant d’entrer, il faut s’équiper d’une blouse et de chaussures antistatiques pour ne pas risquer de perturber les montres.