Un nouvel oiseau nicheur en Suisse

Les spécialistes des oiseaux considèrent que c’est un petit événement sur le plan de la biodiversité : pour la première fois, le héron garde-bœufs a établi son nid sur le territoire national. La Station ornithologique suisse l’a indiqué la semaine dernière. Vraisemblablement issus d’un groupe d’une quarantaine d’individus de passage dans le pays, un couple et quatre petits se sont établis dans une zone protégée au Tessin. Cet échassier originaire d’Afrique tropicale est présent sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. Il survole le territoire suisse depuis les années 1970.

Et s’il est surnommé « garde-bœufs », c’est en raison de son mode de vie. Comme l’explique Chloé Pang, porte-parole à la Station ornithologique suisse, cet échassier vit aux côtés du bétail, bovin et ovin, et occupe une niche unique dans l’écosystème.