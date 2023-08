Des pompiers jurassiens en renfort à La Chaux-de-Fonds

Des pompiers jurassiens s’engagent pour venir en aide à leurs collègues de La Chaux-de-Fonds. Dès ce jeudi, et jusqu’au 11 août minimum, plusieurs volontaires vont se relayer, à raison de 5 pompiers jurassiens par jour. Cet engagement a été convenu entre les pompiers neuchâtelois et jurassiens, pour « soulager les pompiers locaux actifs depuis plus d’une semaine », selon un communiqué publié jeudi par l’ECA Jura. Les personnes engagées devront aussi participer à des « missions de sécurisation aux côtés de l’armée après le passage de la tempête ». Parmi les pompiers volontaires jurassiens engagés, les SIS francs-montagnards sont particulièrement représentés, écrit encore l’ECA Jura. /comm-cto