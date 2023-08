L'armée entre en action à La Chaux-de-Fonds

Depuis mercredi, quelque 80 militaires sont engagés afin de sécuriser les accès aux centres scolaires et parascolaires de la Métropole horlogère, en vue de la rentrée scolaire du 14 août. L’intervention de l’armée « vise à renforcer et accélérer les opérations », afin de permettre un retour à la vie économique et sociale dans les plus brefs délais. L’engagement est planifié jusqu’au 11 août.

Ce jeudi, une vingtaine d’hommes du bataillon d’intervention d’aide en cas de catastrophe était à pied d’œuvre au parc Gallet, entre les collèges des Gentianes et des Crêtets, à proximité de piscine-patinoire. Leur mission : déblayer le parc et abattre les arbres encore instables.